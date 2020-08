Stand: 04.08.2020 15:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Stadt Uelzen erinnert an Abstand zu Radfahrern

Weil es in der Uelzener Innenstadt immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Rad- und Autofahrern kommt, weist die Stadtverwaltung auf die seit April geltende Abstandsregel hin. Demnach müssen Autos, die Fahrräder überholen, innerorts einen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern einhalten. Entsprechende Hinweisschilder seien jetzt in der Bahnhofsstraße und in der Sternstraße aufgestellt worden, sagte eine Stadtsprecherin.

