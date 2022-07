Stand: 11.07.2022 11:32 Uhr Stader Stadtrat stimmt heute über Surfpark ab

Heute Abend entscheidet der Stader Stadtrat, ob ein Surfpark entstehen wird. Dass der Rat für das Projekt stimmt, gilt als sicher. Die Stadtverwaltung spricht von einem Leuchtturmprojekt, das von vielen Stadern unterstützt werde. Kritik kommt hingegen von Naturschützern. Sie äußern Bedenken in Hinblick auf den Wasserverbrauch der Surfanlage und fürchten negative Folgen für die Landwirtschaft. Darüber hinaus sei die Infrastruktur nicht entsprechend ausgebaut. 2.500 Bürger hatten ihren Unmut in einem Protestschreiben an Stades Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) geäußert.

