Stand: 12.07.2023 17:45 Uhr Stade: Unbekannte entwenden 18 Werbeschilder für "Lange Nacht"

Kurioser Diebstahl in der Innenstadt von Stade: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben Unbekannte 18 Werbetafeln für die Veranstaltung "Lange Nacht" entwendet. Vier weitere Kunststoffschilder wurden laut Polizei erheblich beschädigt zurückgelassen. Die Tat soll sich in der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche zugetragen haben. Die Polizei in Stade sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sogar Angaben über den Verbleib der Tafeln machen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (04141) 10 22 15 entgegen.

