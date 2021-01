Stand: 08.01.2021 09:36 Uhr Stade: Unbekannte Täter lockern Radmuttern an Krankenwagen

Nach einer Sabotage an einem Krankenwagen sucht die Polizei in Stade nach Zeugen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen, Nach Angaben der Ermittler haben ein oder mehrere Täter die Radmuttern am Hinterrad des Rettungswagens gelockert. Während einer Fahrt mit einem Patienten am Mittwochabend hatte sich das Rad dann gelöst. Der Patient im Wagen wurde mit einem anderen Rettungswagen weiter transportiert.

