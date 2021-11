Stand: 18.11.2021 21:08 Uhr Stade: Tote nach Impfdurchbrüchen in Altenheim

Erneut sind im Raum Stade in einem Alten- und Pflegeheim Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Wie der Landkreis Stade dem NDR bestätigte, handelt es sich bei den Toten um drei Bewohner im Alter zwischen 60 und über 90 Jahren. Die beiden Älteren seien geimpft gewesen. Besucher dürfen die Einrichtung zurzeit nicht mehr betreten. Es ist bereits der zweite Fall von Impfdurchbrüchen in einem Heim in der Region. Vergangene Woche waren zwei Menschen in einem Seniorenheim in Guderhandviertel gestorben. Auch 15 Pflegekräfte erkrankten an dem Virus. Von ihnen kehren mittlerweile die ersten zur Arbeit zurück. Besuche sind in diesem Seniorenheim wieder möglich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.11.2021 | 15:00 Uhr