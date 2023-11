Stand: 13.11.2023 07:52 Uhr Stade: Prozess wegen Diebstahl von Kleidung beginnt

Am Landgericht Stade beginnt am Montag ein Prozess gegen vier Männer im Alter zwischen 40 und 53 Jahren. Sie sollen sich als Bande zusammengeschlossen und Kleidung im Wert von mehr als einer Million Euro aus Warenlagern entwendet haben. Wie das Gericht mitteilte, geht es um schweren Betrug und versuchten schweren Bandendiebstahl. So sollen zwei der Angeklagten im Dezember 2018 auf dem Betriebsgelände einer Spedition in Wenzendorf (Landkreis Harburg) vorgetäuscht haben, dass sie dort Ware abholen dürfen. Laut Anklage verluden sie Kleidung im Wert von rund 1,5 Millionen Euro und verließen damit das Gelände. Im Februar 2019 sollen die Angeklagten von dem Betriebsgelände einer anderen Spedition zudem einen Container mit Kleidung aufgeladen haben. Bevor sie damit das Gelände verlassen konnten, soll ein Mitarbeiter der Spedition die beiden aufgehalten haben. Ein Urteil könnte Mitte Dezember fallen.

