Stand: 08.12.2020 14:47 Uhr Stade: Polizei ermittelt nach Überfall auf 13-Jährige

Nach einem Überfall auf eine 13-Jährige in Stade hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut einem Sprecher hatte ein Unbekannter das Mädchen am Montagnachmittag verfolgt, als es einen Hund ausführte. Er näherte sich der 13-Jährigen dann von hinten, hielt ihr den Mund zu und ein Messer an den Hals. Als das Mädchen schrie, flüchtete der Täter. Die 13-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und erlitt einen Schock.

