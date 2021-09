Stand: 10.09.2021 09:26 Uhr Stade: Mann springt in die Schwinge und ertrinkt

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag in der Elbe bei Stade ertrunken. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann in die Schwinge gesprungen war und von dort in die Elbe getrieben wurde. Laut Polizei war ein couragierter Zeuge noch hinterhergesprungen, konnte die Person aber nicht mehr erreichen. Ein anderer Passant habe dem Mann einen Rettungsring zugeworfen, aber auch den ergriff er nicht. Unter der Leitung der Wasserschutzpolizei Hamburg startete dann eine groß angelegte Suchaktion mit Rettungsbooten, Hubschrauber und Drohne. Am frühen Abend bargen Taucher dann den Mann tot aus der Elbe. Laut Polizei ist noch unklar, warum der Mann, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen 34-Jährigen aus Buxtehde handelt, in Stadersand in die Schwingemündung gesprungen ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.09.2021 | 09:30 Uhr