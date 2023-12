Stand: 20.12.2023 13:24 Uhr Stade: Lehrer soll Penisbilder an Schülerin geschickt haben

Der 57-jährige Lehrer der Integrierten Gesamtschule in Stade hat laut Staatsanwaltschaft gestanden, einer 15-jährigen ehemaligen Schülerin Bilder seines Penis in einem Internetchat geschickt zu haben. Außerdem habe er das Mädchen aufgefordert, ihm Nacktbilder zu schicken. Ob der Straftatbestand der Verbreitung pornografischer Schriften erfüllt ist, wird nach Angaben von Oberstaatsanwalt Kai Breas geprüft. Der Fall wird jetzt an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Hannover abgegeben. Das in Stade erscheinende Wochenblatt berichtet, der Lehrer sei mit sofortiger Wirkung vom Schuldienst freigestellt worden. Die Landesschulbehörde erklärte auf Nachfrage des NDR, das alle Maßnahmen zum Schutz der Schülerin getroffen worden seien.

