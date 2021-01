Stand: 07.01.2021 08:11 Uhr Stade: LNG-Terminal nicht genehmigungsfähig?

Bis zum Jahr 2026 soll in Stade ein Terminal für Flüssig--Erdgas (LNG) entstehen. Die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt große Zweifel an dem Plan geäußert, sie hält das Projekt für nicht genehmigungsfähig. Die Organisation hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, nach dessen Ergebnis das Terminal unter anderem ein erhebliches Störfallrisiko darstelle und in sensible Naturräume eingreife. Weitere Details will die Umwelthilfe Mitte Januar vorstellen. Im vergangenen Oktober hatte die Stadt Stade eine Studie präsentiert, die das Projekt als wichtigen Baustein für den Aufbau Stades als Wasserstoffzentrum sah.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.01.2021 | 08:30 Uhr