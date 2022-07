Stand: 22.07.2022 16:37 Uhr Stade: Junger Mann von Parkdeck gestoßen - schwer verletzt

In Stade ist ein 21-jähriger Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Parkdeck am Kuckucksweg gestoßen worden. Er verletzte sich bei dem Sturz aus der zweiten Ebene schwer und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann aus Nottensdorf (Landkreis Stade) hatte nach eigenen Angaben auf dem Parkdeck telefoniert, als er von zwei unbekannten Personen angesprochen wurde. Es soll sich ein Streitgespräch entwickelt haben, in dessen Verlauf der 21-Jährige von einer plötzlich hinzukommenden weiteren Person über das Geländer gestoßen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

