Stade: Hoher Schaden bei Brand in Motorradwerkstatt

Bei einem Brand in einer Motorradwerkstatt in Stade ist in der Nacht zu Freitag ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Feuerwehr gegen 4.45 Uhr alarmiert. Rund 80 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf den Laden und andere Teile des Betriebs übergriff. Dennoch wurden die Werkstatt und mehrere Motorräder erheblich beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Die Ursache für das Feuer ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.01.2022 | 09:30 Uhr