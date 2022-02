Stand: 11.02.2022 09:02 Uhr Stade: Großer Polder zur Bewässerung der Felder geplant

Obstbauern und Landwirte an der Elbe im Landkreis Stade sollen ihre Felder in Zukunft mit Wasser aus einem Polder bewässern. Das geplante Rückhaltebecken kann nach Angaben des Unterhaltungsverbandes Kehdingen eine Million Kubikmeter Wasser speichern. Das Süßwasser würde aus der Oste in den Polder geleitet. Wasser aus der Elbe können die Landwirte zum Bewässern wegen des gestiegenen Salzgehalts nicht mehr verwenden. Das Polder-Projekt würde einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.02.2022 | 08:30 Uhr