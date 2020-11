Stand: 27.11.2020 07:20 Uhr Stade: Einfamilienhaus nach Brand vorerst unbewohnbar

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Stade hat in der Nacht zu Freitag einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin brach das Feuer im Wohnzimmer des Hauses aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.11.2020 | 06:30 Uhr