Stand: 01.03.2021 10:38 Uhr Stade: Einbrecher stehlen hochwertige Vermessungsgeräte

Unbekannte Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in Stade in ein Vermessungsbüro eingestiegen. Der oder die Täter erbeuteten hochwertige Vermessungsgeräte, wie die Polizei meldete. Der Schaden soll mehrere zehntausend Euro betragen. Die Polizei in Stade bittet Zeugen, die rund um die Gottlieb-Daimler-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.03.2021 | 13:30 Uhr