Stand: 02.12.2023 14:20 Uhr Stade: Drei Verletzte bei Autounfall mit Streufahrzeug

In Stade ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein mit drei Insassen besetztes Auto ist auf einer spiegelglatten Straße ins Schleudern gekommen und gegen ein Streufahrzeug geprallt. Zuerst hatte das "Stader Tageblatt" darüber berichtet. Der Pkw-Fahrer und die beiden Beifahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Fahrer des Streuwagens sei unverletzt geblieben. Die Unfallstelle war zeitweise komplett gesperrt.

VIDEO: Auto kollidiert in Stade mit Räumfahrzeug - drei Verletzte (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min