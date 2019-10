Stand: 03.10.2019 09:06 Uhr

Stade: Baumfällarbeiten schränken Bahnverkehr ein

Baumfällarbeiten behindern ab heute den Zugverkehr auf der wichtigsten Achse zwischen dem Landkreis Stade und Hamburg. Die Bahnstrecke zwischen Dollern und Agathenburg wird bis einschließlich Dienstag täglich zwischen 9 und 18 Uhr gesperrt. Während der Arbeiten dürfen weder S-Bahnen noch Regionalzüge fahren.

Videos 01:28 NDR//Aktuell Sturmprävention: Bahn lässt Bäume entfernen NDR//Aktuell Weil starke Stürme in den letzten Jahren immer wieder zu Zugausfällen geführt haben, werden auf der Bahnstrecke Cuxhaven-Hamburg vorsorglich die Bäume zurückgeschnitten. (25.10.2018) Video (01:28 min)

Abtransport per Helikopter

Die gefällten Bäume werden mit Helikoptern abtransportiert und auf einem Parkplatz an der B73 zwischengelagert. Während der Hubschrauberflüge mit den schwebenden Lasten muss der Bereich der Bundesstraße, der überflogen wird, aus Sicherheitsgründen ebenfalls gesperrt werden. Der Verkehr wird dann auf nur einer Fahrbahn per Ampelschaltung am gesperrten Bereich vorbeigeführt.

Aktionsplan gegen Sturmschäden

Die Deutsche Bahn hat zusammen mit den betroffenen Kommunen schon vor Jahren einen Aktionsplan für die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Stade verabschiedet. Bei Stürmen sorgen umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste in diesem Streckenbereich immer wieder für massive Störungen des Bahnverkehrs. In vier Jahren soll daher entlang der Gleise kein Baum mehr stehen, der bei Sturm die Schienen blockieren könnte.

