Stand: 24.02.2022 13:20 Uhr Stade: Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

In Stade hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend einen Fußgänger angefahren und ist danach geflüchtet. Laut Polizei war der Fahrer eines blauen Pkw in Richtung Wischhafen unterwegs und stieß dabei am rechten Fahrbahnrand gegen einen Fußgänger. Dieser stürzte, wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher kümmerte nicht weiter um den Mann und flüchtete von der Unfallstelle. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

