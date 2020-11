Stand: 27.11.2020 11:42 Uhr Stade: AKW-Rückbau dauert drei weitere Jahre länger

Der vollständige Rückbau des Atomkraftwerks Stade dauert zwei bis drei Jahre länger als geplant. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grund sind nach Angaben des Eigentümers Preussen Elektra die extrem aufwendigen Arbeiten an der inneren Betonhülle des Kraftwerks. Der Beton werde in 1.500 Teile zersägt - jedes Teil wiege etwa 14 Tonnen. Laut der neuen Planung soll das Kraftwerk im Jahr 2026 vollständig abgebaut sein. Ursprünglich sollte der Abriss 2015 abgeschlossen sein. An den Kosten von 1,1 Milliarden Euro ändere sich nichts. Begonnen hatten die Arbeiten 2005. Das Atomkraftwerk Stade war 1972 ans Netz gegangen und wurde im November 2003 abgeschaltet.

