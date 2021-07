Stand: 26.07.2021 09:34 Uhr Staatssekretär Ferlemann bekräftigt Alpha-E-Konzept

Der Projektbeirat Alpha E befürchtet, dass die Bahn eine neue Strecke entlang der A7 plant und das Alpha-E-Konzept - also den Ausbau von Bestandsstrecken - nicht weiter verfolgt. In einem Fachgespräch in Bispingen hat der CDU-Politiker Enak Ferlemann, Staatssekretär im Verkehrsministerium, seinen Standpunkt bekräftigt. Demnach liegt die Priorität darauf, bestehende Strecken auszubauen. Die Bahn müsse aber alternativ dazu auch neue Strecken prüfen, um gegen eventuelle Klagen gerüstet zu sein. Die Sorgen der Menschen im Heidekreis konnte der Staatssekretär mit seiner Aussage nicht nehmen, hieß es anschließend von der Bürgerinitiative.

