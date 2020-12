Stand: 02.12.2020 08:05 Uhr Staat verunglimpft: Landgericht verurteilt 75-Jährigen

Ein 75-jähriger Mann ist zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter am Lüneburger Landgericht sahen es unter anderem als erwiesen an, dass er den Staat verunglimpft und zu Straftaten aufgerufen hat, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der 75-Jährige soll im Juni in Seevetal Flugblätter verteilt haben, in denen der Bundesrepublik Deutschland das Existenzrecht abgesprochen und Deutschland als Unrechtstaat bezeichnet wurde. Das Gericht geht davon aus, dass der Mann der Reichsbürger-Szene zuzuordnen ist. Gegen das Urteil kann noch Revision eingelegt werden.

