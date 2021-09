Sporthallenbrand in Tostedt: Fünf Tatverdächtige ermittelt Stand: 20.09.2021 16:51 Uhr Nach dem Brand einer Schulsporthalle in Tostedt Ende Juli hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen - und fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren als Beschuldigte ermittelt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stehen die Jugendlichen im Verdacht, am Abend, an dem das Feuer ausbrach, gemeinsam unter dem Vordach der Sporthalle gesessen zu haben. Mindestens einer von ihnen soll dort an einer Holzbank gezündelt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Feuer aus Glutresten an der Bank entwickelte als die Jugendlichen das Gelände bereits verlassen hatten.

Fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt?

Die fünf Jugendlichen aus Tostedt (Landkreis Harburg), allesamt Jungen, waren nach den ersten Zeugenvernehmungen in den Fokus der Ermittlungen geraten. Im August durchsuchten Beamte die Wohnungen der Beschuldigten nach Beweismitteln. Einige von ihnen zeigten sich den Angaben zufolge bereits geständig. Die Polizei übergibt die Ermittlungsakten nun der Staatsanwaltschaft Stade, die darüber entscheiden muss, ob den Jugendlichen der Vorwurf gemacht wird, grob fahrlässig oder vorsätzlich den Brand der Sporthalle verursacht zu haben. Das Feuer hatte einen Schaden von rund 3,5 Millionen Euro angerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.09.2021 | 15:00 Uhr