Stand: 08.02.2024 20:25 Uhr Sportflugzeug bleibt an Landebahn hängen - Pilot schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagmittag auf einem Flugplatz nahe Gerdau im Landkreis Uelzen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, setzte ein 65-jähriger Pilot sein Sportflugzeug nach ersten Erkenntnissen beim Landeanflug rund 50 Meter zu früh auf. Statt auf der asphaltierten Landebahn, rollte er zunächst auf einer Rasenfläche aus. Beim Versuch, auf die Asphaltpiste zu wechseln, blieb das Fahrwerk des Flugzeugs an einer Kante hängen. Das Flugzeug überschlug sich und landete laut Polizei auf dem Dach. Der 65-Jährige sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

