Sperrung des Schiffshebewerks Scharnebeck ist aufgehoben Stand: 10.08.2023 16:28 Uhr Die Vollsperrung des Elbeseitenkanals wegen eines Defekts am Schiffshebewerk Scharnebeck ist aufgehoben. Der Schiffsverkehr wird jetzt über den Westtrog abgewickelt, solange der Osttrog weiter nicht benutzt werden kann.

Seit Dienstag staute sich der Schiffsverkehr auf dem Elbeseitenkanal. Im Osttrog des Schiffshebewerks Scharnebeck war den Angaben zufolge eine Schweißnaht gebrochen. Auf der Elbe mussten daraufhin Schiffe in den Häfen Geesthacht und Lauenburg in Schleswig-Holstein parken, weil der Kanal aus nördlicher Richtung voll belegt war, hieß es von der Wasserschutzpolizei. Am Donnerstag war der Stau auf der Wasserstraße auf fast 60 Schiffe angewachsen. Experten schätzen, dass es zwei bis drei Tage dauern wird, bis alle wartenden Schiffe das Hebewerk passiert haben werden.

Westtrog wird außerplanmäßig freigegeben

Am Donnerstagnachmittag gab das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt den seit Juni stillgelegten Westtrog "temporär für die Abwicklung des Schiffsverkehrs" frei. Um das zu ermöglichen, seien die Umbaumaßnahmen an der Stoßschutzanlage des Trogs außerplanmäßig unterbrochen worden, teilte der zuständige Fachbereichsleiter Arno Liebrecht mit.

Osttrog fällt zwei bis drei Wochen aus

Der Osttrog musste am Dienstag umgehend stillgelegt werden, weil dort ein 45 Zentimeter dickes Rohr gebrochen war, was die Statik der Anlage beeinträchtigt habe, wie Helge Meyer, Projektleiter beim Schiffshebewerk, dem NDR in Niedersachsen erklärte. Da der zweite Trog bis Donnerstag außer Betrieb war, war in Scharnebeck auf dem Wasserweg zwei Tage lang kein Durchkommen möglich. Der Osttrog wird nach Auskunft von Meyer mindestens zwei bis drei Wochen ausfallen.

