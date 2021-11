Stand: 07.11.2021 15:00 Uhr Sperrung auf A7 - aber Verkehrschaos bleibt aus

Kein Verkehrschaos - trotz der Sperrung eines Lärmschutztunnels der Autobahn 7 in Hamburg-Schnelsen und des verkaufsoffenen Sonntags in Hamburg. Zwar habe es auf den Umleitungsstrecken mehr Verkehr und kurze Staus gegeben, die Verkehrsbeeinträchtigungen seien aber eher moderat geblieben, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Sonntagnachmittag. Die A7 war am Freitagabend wie geplant zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und Schnelsen-Nord voll gesperrt worden. Der Grund ist ein Software-Update für einen Lärmschutztunnel. Der Abschnitt konnte 55 Stunden lang nicht befahren werden. Am frühen Montagmorgen, 5.00 Uhr, soll die A7 wieder freigegeben werden.

