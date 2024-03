Stand: 13.03.2024 07:21 Uhr Sparsame Seevetaler: Wasserverbrauch in der Gemeinde sinkt

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg) ist auch im Jahr 2023 weiter zurückgegangen. Das teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Trotz einer gestiegenen Einwohnerzahl von über 400 Menschen sank demnach der Wasserverbrauch um knapp zwei Prozent auf rund 2,25 Millionen Kubikmeter. Diese Zahlen habe der Wasserbeschaffungsverband Harburg (WBV) auf seiner jährlichen Verbandsversammlung präsentiert. Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede (CDU) zeigte sich erfreut über diese Entwicklung. Gleichzeitig appellierte sie an die Bevölkerung, weiter sparsam zu sein. Der Rasen müsse nicht immer gesprengt werden, so Weede: Wasser sei ein kostbares Gut, mit dem verantwortungsvoll umgegangen werden müsse.

