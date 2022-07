Stand: 27.07.2022 11:54 Uhr Spargelerente in Niedersachsen: Ertrag gesteigert

Die Spargelernte in Niedersachsen ist in diesem Jahr höher ausgefallen als im Vorjahr. Insgesamt wurden 26.100 Tonnen gestochen, das sei ein Plus von 2,1 Prozent, teilte das Landesamt für Statistik mit. Das warme und trockene Wetter zur Erntezeit kam dem Spargelanbau entgegen: Der Ertrag pro Hektar stieg im Vergleich zu 2021 um 5,9 Prozent. Gleichzeitig war die Ertragsfläche im Vergleich zu 2021 um 3,6 Prozent kleiner.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.07.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft