Stand: 05.01.2024 11:40 Uhr Sottrum: Seniorin fährt mit SUV in Schaufenster von Supermarkt

Eine 86-Jährige hat in Sottrum (Landkreis Rotenburg) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in ein Supermarktschaufenster geprallt. Laut Polizei wollte die Seniorin am Donnerstagmittag mit einem SUV in eine Parklücke fahren. Plötzlich rollte der Wagen über einen Bordstein und durchbrach ein Fenster des Marktes. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei beträchtlich.

