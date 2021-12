Stand: 23.12.2021 08:38 Uhr Sonderimpfaktion im Stader Stadeum gegen Coronavirus

Bei einer Sonder-Impfaktion in Stade bietet der Landkreis in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz heute Erst-, Zweit- und Drittimpfungen im Stadeum an. Interessierte ab zwölf Jahren haben die Chance, einen Termin zwischen 10 und 15 Uhr zu bekommen. Bei den Drittimpfungen ist darauf zu achten, dass zwischen Zweit- und Drittimpfung mindestens drei Monate Wartezeit eingehalten sind, so der Landkreis. Buchen kann man im Internet unter terminland.de/STDimpfzentrum.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.12.2021 | 07:30 Uhr