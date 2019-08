Stand: 10.08.2019 11:53 Uhr

Sommertour in Soltau: Heute feiern die Heidjer

Die Soltauer wollen's wissen. Für die Stadtwette zum heutigen Besuch der NDR Sommertour wird eine Heidekulisse gefordert - und die Heidjer legen mit einem selbst gebauten Schafsstall von sechs mal vier Metern noch einen drauf. Rund eine Tonne wiegt das Schmuckstück, das am Abend auf dem Schützenplatz stehen muss. Dann fehlen noch 250 Bewohner, die sich als Schäfer, Weber und Imker verkleidet haben und gemeinsam ein Heidelied zur Melodie von Rod Stewarts "Sailing" singen. Anschließend wird gefeiert. NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen berichten ab 19.30 Uhr live aus Soltau. Ab 20.20 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Party mit der Hermes House Band und den Smashing Piccadillys live im Videostream. Später am Abend finden Sie hier zudem Fotos von der Sommertour.

Sommertour: Vor dem Showdown in Soltau Hallo Niedersachsen - 09.08.2019 19:30 Uhr Am Sonnabend macht die NDR Sommertour in Soltau Station - mit der Hermes House Band und den Smashing Piccadillys. Für die Stadtwette wird der Schützenplatz zur Heidekulisse.







Schützenplatz wird zur Heidelandschaft

Am Montag hatten die Soltauer von ihrer Aufgabe erfahren - und gleich losgelegt. Seither wurde in der Heidestadt gewerkelt, gebastelt und geprobt. Für die Verkleidung gilt die Regel: Drei Teile machen ein Kostüm. Das Motto für die Stadtwette kommt nicht von ungefähr: Die Lüneburger Heide ist berühmt für ihre einzigartige Landschaft, ihre Heidschnucken und den Honig aus Heideblüten. Ob die Soltauer die Wette gewonnen haben, erfahren Sie dann gegen kurz vor 20 Uhr von den Moderatoren Arne-Torben Voigts und Kerstin Werner.

Feiern mit der Hermes House Band

Nach der Wette folgt traditionell die große Party. Startgast ist die Hermes House Band, die durch Cover von Hits wie "I will survive", "Que sera, sera" und "Live is Life" bekannt wurden. Neben der niederländischen Combo stehen als Stammgäste The Smashing Piccadillys auf der Bühne und spielen ihre Rock-'n'-Roll-Hits.

Das Bühnenprogramm 18-18.30 Uhr Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts / DJ Hendrik Treuse

Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts / DJ Hendrik Treuse 18.30-18.45 Uhr Schüssel-Schorse

Schüssel-Schorse 19.30-20 Uhr Wetteinlösung live bei Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen

Wetteinlösung live bei Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen 20.20-21 Uh r The Smashing Piccadillys

The Smashing Piccadillys 21.20-22.55 Uhr Hermes House Band

Hermes House Band 23.10-23.50 Uhr The Smashing Piccadillys

Stellen Sie Ihre Fragen beim NDR Niedersachsen-Treff

Es geht bei der diesjährigen Sommertour aber nicht nur um Feiern und Musik. Am NDR Niedersachsen-Treff können alle Interessierten zwischen 18 und 19.30 Uhr mit Joachim Grimm, dem Redaktionsleiter von Hallo Niedersachsen reden. Auch Moderatoren, Reporter und Redakteure beantworten dort Fragen der Besucher. Das Gelände ist ab 17 Uhr geöffnet, ab 18 Uhr beginnt das Bühnenprogramm. Der Eintritt ist frei. Die Sommertour ist ein gemeinsames Event von Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und NDR.de/niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.08.2019 | 19:30 Uhr