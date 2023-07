Stand: 31.07.2023 08:01 Uhr Sommerliche Musiktage sagen "Hi.Mozart"

In Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sind am Samstag die Sommerlichen Musiktage eröffnet worden. Das Kammermusikfestival findet zum 78. Mal statt. Dieses Jahr steht der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart im Fokus. Das erste Wochenende sei sehr gut gelaufen, so die Organisatoren. Das Eröffnungskonzert sei fast ausverkauft gewesen. Mit dem guten Start hoffen die Organisatoren auch, dass ihre finanziellen Sorgen kleiner werden. 2022 musste das Festival am Ende noch ein Defizit ausgleichen. Dieses Jahr seien die Zahlen aber schon besser als 2022 und es gäbe noch Bewegung nach oben, heißt es. Noch bis zum 6. August gibt es bei dem Festival jeden Abend Konzerte und Aufführungen rund um Mozart.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.07.2023 | 08:30 Uhr