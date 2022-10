Stand: 12.10.2022 14:38 Uhr Soltau: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf L163

Bei einem Unfall sind am Dienstagabend in Soltau zwei junge Männer in Soltau schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer auf der Landesstraße 163 zwischen Willingen und Mittelstendorf trotz Gegenverkehr zum Überholen angesetzt. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu vermeiden, wich er nach links aus und fuhr gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den Unfallverursacher und seinen 17-jährigen Beifahrer aus dem Auto befreien. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

