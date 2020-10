Stand: 23.10.2020 08:21 Uhr Soltau: Rund 200 Schüler werden auf Corona getestet

Rund 200 Schüler und Lehrer der Freudenthalschule in Soltau sowie der Grundschule Wietzendorf sind an diesem Freitag zum Corona-Massentest eingeladen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Heidekreis-Verwaltung waren an den Schulen bei Lehrkräften Tests auf Corona beziehungsweise auf Antikörper der Krankheit positiv gewesen. Um zu verhindern, dass die Krankheit nach den Ferien unbemerkt in die Schulen getragen werde, solle es die groß angelegten Tests auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in Soltau geben, so ein Landkreissprecher.

