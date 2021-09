Stand: 03.09.2021 12:47 Uhr Soltau: Pitbull öffnete vor Attacke auf Frau die Haustür

Nach der Attacke eines freilaufenden Pitbull-Terriers in Soltau geht die Polizei davon aus, dass der Hund die Haustür eigenständig geöffnet hatte und auf die Straße gelaufen war. Es deute alles darauf hin, sagte ein Polizeisprecher. Dem Hundehalter sei deshalb nichts vorzuwerfen. Der Hund war am Mittwoch Nachmittag unter anderem auf eine Frau losgegangen, die sich in ein Auto flüchten konnte. Als die herbeigerufene Polizei versuchte, den Pitbull einzufangen, rannte der Hund auf die Beamten zu. Daraufhin erschossen die Polizisten das Tier.

