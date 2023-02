Stand: 12.02.2023 14:45 Uhr Parkendes Auto hängt nach Unfall im Baum

In Soltau im Heidekreis hat ein 24-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto ein weiteres in einen Baum geschoben. Nach Angaben der Polizei touchierte er zunächst ein Fahrzeug auf einer Linksabbiegerspur, bevor sein Wagen mit dem parkenden Auto kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Pkw gegen den Baum nach oben geschoben. Der 24-Jährige verließ den Unfallort laut Polizei zu Fuß. Die Polizei stellte den Mann und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Polizei hat nach eigenen Angaben mehrere Strafverfahren eingeleitet, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

