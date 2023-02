Stand: 26.02.2023 14:18 Uhr Soltau: Betrunkener fährt mit Lastwagen gegen Spielhalle

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist am Sonntagmorgen in Soltau im Heidekreis mit seinem Lkw gegen eine Spielhalle gefahren. Der 40-Jährige habe seinen Sattelzug auf dem Parkplatz des Autohofes Soltau Ost gegen die dortige Halle gelenkt, so die Polizei. An der Fassade sei "erheblicher Schaden" entstanden. Die Beamten führten bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch - der ergab einen Wert von 2,55 Promille.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.02.2023 | 15:00 Uhr