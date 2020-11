Stand: 09.07.2020 08:00 Uhr Soltau: Autofahrer von Zug gestreift

Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend in Soltau (Heidekreis) an einem Bahnübergang von einem Güterzug gestreift und dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kreuzt der Gleisabschnitt bei Harmelingen einen Privatweg zu einem Angelteich und ist nur schwer einsehbar. Weil der Autofahrer deshalb langsam über die Gleise fuhr, sei Schlimmeres verhindert worden. Er habe sich "über die Schienen getastet", sagte eine Sprecherin. Dabei wurde sein Wagen erfasst und gegen einen Baum geschleudert. Der Zugführer hatte nach Polizeiangaben nur einen lauten Knall gehört. An dem Auto entstand Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.07.2020 | 08:00 Uhr