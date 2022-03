Stand: 14.03.2022 07:57 Uhr Soltau: 100.000 Euro Schaden bei Brand vor Disco

In Soltau im Heidekreis hat ein Feuer an einer Diskothek einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Laut Polizei war vor der dem Gebäude in Soltau aus ungeklärter Ursache zunächst ein Auto in Brand geraten. Die Flammen hätten dann auf ein weiteres Fahrzeug und auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Die Disco war zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen, verletzt wurde niemand.

