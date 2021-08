Soldaten aus Seedorf sollen bei Evakuierung aus Kabul helfen Stand: 15.08.2021 15:11 Uhr Fallschirmjäger aus Niedersachsen sollen in Kabul bei der Evakuierung deutscher Staatsangehöriger und von Ortskräften helfen. Afghanistan steht vor der Machtübernahme durch die Taliban.

Eingesetzt werden sollen laut Deutscher Presseagentur Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte (DSK), die die Bundeswehr als Teil der Nationalen Risiko- und Krisenvorsorge für diese Aufgabe bereithält. Sie sind in Seedorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) stationiert, ein anderer Teil im saarländischen Saarlouis. Die Einheit gehört zur Luftlandebrigade 1. "Sie ist die am schnellsten verfügbare Brigade der Bundeswehr für krisenhafte Entwicklungen im Ausland", so die Bundeswehr.

A400M sollen nach Kabul fliegen

In Seedorf steht man in den Startlöchern. Eine Zahl von 300 Soldatinnen und Soldaten gilt als realistisch. Außerdem sind deutsche Militärpolizistinnen und -polizisten sowie Bundeswehrsanitäterinnen und -sanitäter beteiligt. Die Bundeswehr wird aktuellen Angaben zufolge am Montag mit dem Ausfliegen der Deutschen und der afghanischen Ortskräfte aus Kabul beginnen. Mehrere Transportmaschinen vom Typ A400M, die in Wunstorf (Region Hannover) stationiert sind, sollen nach übereinstimmenden Medienberichten in die afghanische Hauptstadt fliegen und die Menschen in Sicherheit bringen.

Einige Familien von Ortskräften schon in Niedersachsen

Mitte der Woche waren bereits die Familien von 34 afghanischen Ortskräften in Niedersachsen aufgenommen worden, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Insgesamt waren es demnach 177 Personen, weitere 300 sollten folgen. Die afghanischen Ortskräfte haben der Bundeswehr in den vergangenen Jahren bei ihren Einsätzen wichtige Dienste geleistet. Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus dem Land und dem Vormarsch der radikal-islamistischen Taliban fürchten sie dort um ihr Leben.

