Soldaten-Gelöbnis in Lüneburg - Proteste angekündigt

Auf dem Marktplatz in Lüneburg sprechen am Nachmittag mehr als 300 Soldaten aus Lüneburg, Rotenburg und Munster ein Gelöbnis. Es ist das erste öffentliche Gelöbnis von Bundeswehrsoldaten in der Stadt seit vier Jahren. Mehrere Gruppen haben im Vorfeld kritisiert, dass sich die Bundeswehr trotz der aktuellen Lage in Afghanistan öffentlich feiere. Teilweise haben sie zu Protesten aufgerufen. Die Polizei hat angekündigt, vor Ort zu sein. Während des Gelöbnisses müssen laut Stadt einige Straßen rund um den Marktplatz gesperrt werden.

