Stand: 29.11.2024 13:46 Uhr Softair-Waffe sorgt für Polizeieinsatz an Oberschule

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an der Oberschule in Lachendorf (Landkreis Celle). Der Polizei wurde ein Schüler gemeldet, der sich mit einer Waffe in der Nähe der Schule aufhalten sollte. Eine Schülerin habe dies beobachtet und weiter angegeben, dass der Jugendliche mit der Pistole in die Schule gehen wollte. Die anwesenden Schülerinnen und Schüler, sowie das Lehrpersonal wurden von den Beamten aufgefordert in den Klassenräumen zu bleiben. Die Polizisten trafen den verdächtigten Jugendlichen und die Hinweisgeberin in der Schule an und befragten sie. Auf einer Toilette fanden die Beamten eine Softair-Pistole. Danach konnten die Schülerinnen und Schüler wieder in ihre Klassenräume zurückkehren. Eine Gefahr für die Anwesenden bestand nach Angaben der Polizei nicht.

