Stand: 18.06.2021 20:12 Uhr Snow Dome in Bispingen hat seit Freitag wieder geöffnet

Nach einer coronabedingten Zwangspause ist am Freitag der Snow Dome in Bispingen im Heidekreis wiedereröffnet worden. Die Skihalle mit dem künstlichen Schnee bietet Platz für 2.500 Besucher. Im Heidekreis liegt die Inzidenz weit unter 35, so dass man keinen negativen Test benötigt. Zu den Regeln gehören aber Abstandhalten und Masketragen. Auch im Lift muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden, erst die Abfahrt ist dann ohne erlaubt.

