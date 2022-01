Stand: 31.01.2022 10:24 Uhr Sittenser stimmen über Veränderungen im Ortskern ab

In Sittensen im Landkreis Rotenburg haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag über die bauliche Zukunft der Ortsmitte abgestimmt. Eines der Ergebnisse: Auf dem Grundstück in der Ortsmitte soll sofort mit den Arbeiten für ein neues Rathaus begonnen werden, ohne dass vorher Studenten in einem Wettbewerb Vorschläge machen, wie die neue Ortsmitte aussehen könnte. Auch bei dem zweiten Bürgerentscheid hat die örtliche Bürgerinitiative eine Niederlage erlitten: Die Mehrheit der Bürger stimmte dafür, dass das Fachwerkhaus Alte Apotheke abgerissen werden darf. Dieses Gebäude, das bislang den Ortskern prägt, wollte die Bürgerinitiative lieber sanieren lassen.

