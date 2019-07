Stand: 03.07.2019 10:44 Uhr

Sittensen: Polizei sucht Verkehrs-Rowdy mit Drohne

Nach stundenlanger Fahndung hat die Polizei in Birkenbüschen im Landkreis Harburg einen flüchtigen Verkehrs-Rowdy aus Hamburg gefasst. Der 37 Jahre alte Mann hatte am Dienstagnachmittag auf der A1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) auf der Flucht vor der Autobahnpolizei einen heftigen Auffahrunfall verursacht. Dabei war ein 27 Jahre alter Mann aus Buxtehude (Landkreis Stade) schwer verletzt worden. Zeugen bremsten den Unfallverursacher, der mit seinem Wagen weiterfahren wollte, nach dem Zusammenstoß auf dem Seitenstreifen aus. Daraufhin entkam der Mann zu Fuß in ein Maisfeld. Ermittler fahndeten unter anderem mit einer Drohne nach dem Flüchtigen.

Fahndungserfolg nach Zeugenhinweis

Nach mehreren Stunden kamen sie dem Mann durch einen Zeugenhinweis in dem Ort Birkenbüschen auf die Spur. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille. Der Verdächtige gab an, erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Grund für den ursprünglichen Einsatz der Autobahnpolizei war eine Meldung wegen mutmaßlicher Nötigung und Verkehrsgefährdung. Der Verdächtige soll zuvor Fahrzeuge rechts überholt und ausgebremst haben. Die Beamten suchen Zeugen.

