Sittensen: 25 Busse bei Brand zerstört - Halle stürzt ein Stand: 12.02.2023 09:40 Uhr Bei einem Feuer in Sittensen im Landkreis Rotenburg sind am frühen Sonntagmorgen nach NDR Informationen 25 Busse ausgebrannt und Teile einer Halle eingestürzt.

Nach Angaben der Polizei brannte es bei einer Firma, die mit Nutzfahrzeugen und Baumaschinen handelt. Viele der Fahrzeuge seien abgebrannt, hieß es. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schaden in die Millionenhöhe geht. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Verletzt wurde nach Angaben eines Polizeisprechers niemand.

Brandserie im Landkreis Rotenburg

Unweit von Sittensen hatte es bereits am vergangenen Sonntag einen größeren Brand gegeben. In Rotenburg (Wümme) gingen 21 Autos auf dem Parkplatz einer Autovermietung in Flammen auf. Laut Polizei gab es im Landkreis Rotenburg in den vergangenen Monaten sogar mehr als ein Dutzend ähnlicher Brände. Die Ermittler prüfen Zusammenhänge und schließen Brandstiftung nicht aus.

