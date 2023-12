Stand: 21.12.2023 13:45 Uhr "Singen für die Hütte": Aufruf mit Weihnachtsbaum in Amelinghausen

In Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) könnte es am Sonntag ein ungewöhnliches Weihnachtssingen geben: Lieder zum Erhalt einer Hütte. In der Kronsbergheide hatte die Landjugend in einer 72-Stunden-Aktion eine Schutzhütte für Wandernde gebaut. Der Landkreis Lüneburg hat nach einer Anzeige den Abriss dieser Hütte verfügt, weil ihr Bau unter anderem gegen den Naturschutz verstoßen habe. Eine unbekannte Person hat nun einen geschmückten Weihnachtsbaum in der Schutzhütte aufgestellt und einen Zettel dazugelegt: "Singen für die Hütte am 24.12.2023, 13.30 - 14.30 Uhr. Wer macht mit?".

VIDEO: Kronsbergheide: Anzeige torpediert 72-Stunden-Aktion (25.07.2023)

