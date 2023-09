Stand: 12.09.2023 08:22 Uhr Sieben auf einen Streich: Millionengewinn für Lottospieler

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Lüneburg hat fast 4,5 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Niedersachsen mitteilte, hatte er bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 am vergangenen Samstag alle sieben Endziffern richtig getippt. Damit knackte er als Einziger bundesweit den Jackpot und erhält nun exakt 4.477.777 Euro. Das sei die höchste Gewinnsumme bei Spiel 77 in diesem Jahr in Niedersachsen, hieß es weiter.

