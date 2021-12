Sexuelle Übergriffe in Pflegeheim: Noch mehr Betroffene Stand: 22.12.2021 20:21 Uhr Ein mittlerweile gekündigter Pfleger eines Seniorenheims in Rotenburg soll mehr Auszubildende sexuell belästigt haben als zunächst bekannt. Statt zwei Frauen sollen es fünf sein.

Das erklärte Pastor Matthias Richter, der Vorstand des Diakonissen-Mutterhauses in Rotenburg. Die Auszubildenden hätten die sexuelle Gewalt in der Einrichtung des Betreibers Agaplesion auf unterschiedliche Art erlebt. Einige hätten selbst unter den Übergriffen gelitten, andere hätten sie lediglich beobachtet. Wieder andere hätten gesehen, wie der 35-jährige Pfleger Bewohner des Pflegeheims vernachlässigte. Über all das hatten sich die Betroffenen auch in den sozialen Medien ausgetauscht.

Missstände sollen schon länger bestehen

Auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen bestätigte Richter, Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler hätten ihm berichtet, dass die Missstände schon seit längerer Zeit bestehen würden - und nicht erst seit dem vergangenen Vierteljahr. Die Polizei Rotenburg befragt derzeit weiter mögliche Zeugen unter den Pflegeschülerinnen, aber auch aus deren Umfeld in dem Pflegeheim. Diese Gespräche hätten gerade erst begonnen und würden wohl noch längere Zeit dauern, sagte ein Polizeisprecher.

Bewohner schweigen

Gegen den am 6. Dezember fristlos entlassenen Mann gibt es laut Polizei auch den begründeten Verdacht des groben Verhalten in der Pflege. Die möglicherweise von Gewalt betroffenen Bewohner schweigen dagegen bisher. Dieses Schweigen sei aber nicht ungewöhnlich, erklärte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Die älteren Menschen trauten sich oftmals nicht, von ihren Erlebnissen zu erzählen. Zudem litten viele an Demenz und wüssten gar nicht sicher, ob ihnen wirklich Leid zugefügt worden sei.

Pflegeschülerinnen wenden sich an Lehrkräfte

Zwei Pflegeschülerinnen hatten zufolge die Vorwürfe der sexuellen Belästigung erstmals Ende November ihren Lehrkräften gemeldet, wie Agaplesion-Sprecher Andreas Wolff mitteilte. Demnach werfen sie dem Pfleger verbale sowie tätliche Übergriffe vor. Die Pflegeschule informierte das Heim, das den Beschuldigten vorübergehend freistellte. Als sich der Verdacht erhärtete, feuerte das Heim den Mann. Zudem schaltete Agaplesion die Heimaufsicht ein. Wolff bedauert die Vorfälle in Rotenburg zutiefst. Sein Haus bemühe sich, den betroffenen Schülerinnen dabei zu helfen, das Erlebte zu verarbeiten, sagte er.

