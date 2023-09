Stand: 06.09.2023 15:08 Uhr Sexuelle Handlungen an Stuten? Polizei fasst Tatverdächtigen

Die Polizei Seevetal (Landkreis Harburg) hat am Dienstag einen Mann in Gewahrsam genommen, der Ende August auf einer Weide in Maschen sexuelle Handlungen an Pferden vorgenommen haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 27-jährige Mann in der benachbarten Gemeinde Stelle ermittelt. Er habe anhand von Aufnahmen einer Wildkamera und eines Zeugen eindeutig identifiziert werden können. Gegen den Mann liegen laut Polizei in Sachsen-Anhalt zwei Haftbefehle wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung vor. Er sei am Mittwoch aus dem Polizeigewahrsam in ein Gefängnis überführt worden. Das Veterinäramt des Landkreises Harburg ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Das Veterinäramt prüft, ob gegen den Tatverdächtigen ein Bußgeld verhängt oder Strafanzeige erstattet wird, wie es weiter hieß. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden die Stuten nicht verletzt. Die Pferdebesitzer hatten Anzeige erstattet.

