Stand: 04.04.2023 15:20 Uhr Anfeindungen: Darstellerin der "Roten Rosen" erstattet Anzeige

Die Schauspielerin Theresa Hübchen hat Anzeige gegen eine Person erstattet, die sie im Internet beleidigt haben soll. Das bestätigte das Management der ARD-Telenovela "Rote Rosen", in der Hübchen mitspielt. Die Lüneburger "Landeszeitung" hatte zuerst darüber berichtet. In der Vergangenheit sei sie in den sozialen Netzwerken häufiger angefeindet und sexistisch beleidigt worden, sagte Hübchen der "Landeszeitung". Sie schaue auf ihre Zeit in Lüneburg deshalb nicht nur positiv zurück. Noch bis Juli ist Hübchen in der ARD-Serie zu sehen. In der kommenden Staffel wird sie nicht mehr mitspielen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.04.2023 | 13:30 Uhr